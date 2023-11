Un couple français au Bénin pour diriger une école et gérer une ferme

Un couple français s’est installé au Bénin depuis quelques semaines à Banigbé, une localité de la commune d’Ifangni, dans le département du Plateau. Pour leur aventure en terre béninoise, l’épouse, Madeleine-Sophie ambitionne de diriger une école, tandis que l’époux, Emmanuel Preud’Homme nourrit l’ambition de gérer une ferme.

Etabli en 2015 à Saint-Marcel en France, le couple Madeleine-Sophie et Emmanuel Preud’Homme, avait créé une exploitation agricole de maraîchage, le Potager de la Varenne. Cette exploitation selon une publication de Sâone-et-Loire, a « définitivement fermé ses portes ». « Ce n’était plus tenable. Nous sommes passionnés par notre métier, mais ce n’était plus possible de continuer. Financièrement, c’était devenu trop compliqué et nous n’en pouvions plus. Moralement et physiquement, c’était trop dur », a confié l’épouse, Madeleine-Sophie dans un entretien accordé au site d’informations.

La présence de ce couple sur le territoire béninois, dirait-on, se justifierait par les facilités qu’accorde le pays.

17 novembre 2023 par