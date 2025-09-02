Un couple et leur complice arrêtés pour détention de chanvre indien

631 visites en ce moment
Trois personnes ont été arrêtées, lundi 1er septembre 2025 à Covè, pour détention et commercialisation de chanvre indien.
Guidée par leurs réseaux de renseignements, la police a ciblé une maison identifiée comme un point de vente de chanvre indien au quartier Agabossa, arrondissement de Naogon.
Le tenancier des lieux et son épouse ont été interpellés.
Une perquisition a permis la découverte de dix emballages de chanvre indien, trente-six joints déjà roulés et un bidon rempli de graines du produit prohibé.
Une troisième personne, soupçonnée de complicité, a été arrêtée alors qu’elle tentait de cacher une importante quantité de chanvre.
Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils seront transférés à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite des enquêtes.
L’opération a été menée, lundi 1er septembre 2025.
M. M.