mardi, 2 septembre 2025 -

631 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Trafic illicite à Covè

Un couple et leur complice arrêtés pour détention de chanvre indien




Trois personnes ont été arrêtées, lundi 1er septembre 2025 à Covè, pour détention et commercialisation de chanvre indien.

Guidée par leurs réseaux de renseignements, la police a ciblé une maison identifiée comme un point de vente de chanvre indien au quartier Agabossa, arrondissement de Naogon.

Le tenancier des lieux et son épouse ont été interpellés.

Une perquisition a permis la découverte de dix emballages de chanvre indien, trente-six joints déjà roulés et un bidon rempli de graines du produit prohibé.

Une troisième personne, soupçonnée de complicité, a été arrêtée alors qu’elle tentait de cacher une importante quantité de chanvre.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils seront transférés à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et précurseurs (OCERTID) pour la suite des enquêtes.

L’opération a été menée, lundi 1er septembre 2025.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Deux trafiquants arrêtés avec 22 kg de chanvre indien


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Deux hommes ont été arrêtés au petit matin du dimanche 31 août à (…)
Lire la suite

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis


1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération (…)
Lire la suite

Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Lire la suite

Un jeune jugé pour vol de fer à béton sur un chantier


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un jeune homme a comparu, mardi 26 août 2025, devant le Tribunal de (…)
Lire la suite

24 mois de prison pour coups et blessures volontaires


26 août 2025 par Marc Mensah
Un jeune homme a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois fermes, (…)
Lire la suite

Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié (…)
Lire la suite

Près de 80 individus interpellés pour diverses infractions


25 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme d’une opération dénommée « Coup de poing » menée dans la (…)
Lire la suite

Les FAB neutralisent 1 terroriste, plusieurs blessés


24 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le poste de douane de Gada, à 5 km à l’est de Malanville, a été la (…)
Lire la suite

Le procès Dangnivo reprend le 26 août ‎


23 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le procès de l’affaire Urbain Pierre Dangnivo reprend, mardi 26 août (…)
Lire la suite

Un trafiquant arrêté avec près de 800 cartons de Tramadol


19 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Malanville ont interpellé un (…)
Lire la suite

Un détenu condamné à 25 ans s’échappe de prison


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un prisonnier condamné à 25 ans de réclusion s’est évadé de la maison (…)
Lire la suite

Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le (…)
Lire la suite

40 colis de chanvre indien interceptés à Illara


16 août 2025 par Marc Mensah
Le Commissariat frontalier d’Illara a intercepté, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

24 mois de prison requis contre 4 Nigériens pour détention illégale de (…)


14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Une caissière jugée pour retrait de 3 millions F du compte d’un défunt


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une affaire de retrait frauduleux de fonds sur le compte d’un client (…)
Lire la suite

4 voleurs arrêtés, 01 tricycle et 22 bidons d’essence retrouvés


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un réseau présumé de malfaiteurs a été démantelé au cours du week-end (…)
Lire la suite

Un Béninois assassiné à Malabo


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un Béninois a été découvert ce samedi 9 août 2025 à (…)
Lire la suite

02 motos volées saisies et deux suspects arrêtés à Godomey


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine a interpellé, jeudi 7 août, deux individus (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires