Un couple de ’’gaymen’’ arrêté, 10 millions FCFA saisis

L’office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a interpellé un couple de cybercriminel à Abomey-Calavi ce weekend. La perquisition de leur domicile a permis de saisir plus de dix (10.000.000) millions FCFA, deux (2) véhicules haut de gamme de marque Lexus et Mercedes, des cartes bancaires du Bénin et d’autres pays, des papiers de parcelles ainsi qu’un important lot de fétiches.

Un couple parent de deux enfants, spécialisé dans l’assistance aux autres cybercriminels pour le retrait de leur argent moyennant une commission et dans les offres de dons/prêts fictifs d’argent via internet, a été arrêté le weekend écoulé à Abomey-Calavi.

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, le couple sera présenté au Procureur dans les prochains jours par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC).

16 mai 2023