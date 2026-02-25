mercredi, 25 février 2026 -

Commerce illicite à Abomey-Calavi

Un couple arrêté pour trafic de faux médicaments




Une opération policière a conduit, dimanche 22 février 2026, à l’arrestation d’un couple soupçonné pour leur implication dans la vente de médicaments contrefaits au quartier Gbodjo, commune d’Abomey-Calavi.

Informés de l’existence de points de vente de produits pharmaceutiques contrefaits, les agents de police ont effectué une descente au quartier Gbodjo dans la commune d’Abomey-Calavi le dimanche 22 février 2026.

D’importantes quantités de produits pharmaceutiques contrefaits ont été découverts dans une boutique située à quelques encablures de l’église catholique.

Les produits ont été saisis et la tenancière de la boutique a été interpellée.

Alors que les policiers s’apprêtaient à quitter les lieux, la tension est montée d’un cran. L’époux de la suspecte est arrivé, accompagné de plusieurs individus. Le groupe aurait tenté de faire obstacle à l’interpellation, provoquant des échanges vifs avec les agents.

La situation a été rapidement maîtrisée. Aucun blessé n’a été signalé

Le couple a été conduit au commissariat central pour être entendu.

Un homme identifié comme l’un des plus virulents lors de l’incident est actuellement recherché par la Police.
M. M.

25 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




