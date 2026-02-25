Un couple arrêté pour trafic de faux médicaments

1548 visites en ce moment
Une opération policière a conduit, dimanche 22 février 2026, à l’arrestation d’un couple soupçonné pour leur implication dans la vente de médicaments contrefaits au quartier Gbodjo, commune d’Abomey-Calavi.
Informés de l’existence de points de vente de produits pharmaceutiques contrefaits, les agents de police ont effectué une descente au quartier Gbodjo dans la commune d’Abomey-Calavi le dimanche 22 février 2026.
D’importantes quantités de produits pharmaceutiques contrefaits ont été découverts dans une boutique située à quelques encablures de l’église catholique.
Les produits ont été saisis et la tenancière de la boutique a été interpellée.
Alors que les policiers s’apprêtaient à quitter les lieux, la tension est montée d’un cran. L’époux de la suspecte est arrivé, accompagné de plusieurs individus. Le groupe aurait tenté de faire obstacle à l’interpellation, provoquant des échanges vifs avec les agents.
La situation a été rapidement maîtrisée. Aucun blessé n’a été signalé
Le couple a été conduit au commissariat central pour être entendu.
Un homme identifié comme l’un des plus virulents lors de l’incident est actuellement recherché par la Police.
M. M.