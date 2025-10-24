Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments

Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été interpellés, mercredi 22 octobre 2025, à Dodji-Aliho dans la commune d’Allada, pour détention et commercialisation de faux médicaments.

Une équipe du commissariat de l’arrondissement de Sékou est descendue, mercedi 22 octobre 2025, dans une maison transformée en entrepôt à Dodji-Aliho, commune d’Allada.

Les policiers y ont découvert « cinq-cents dix-neuf (519) kilogrammes de médicaments contrefaits soigneusement dissimulés ».

Le couple a été arrêté. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les complices impliqués dans le réseau.

M. M.

24 octobre 2025 par ,