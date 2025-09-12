Un corps sans vie repêché dans un cours d’eau à Dogbo

1707 visites en ce moment
Le corps sans vie d’un homme a été découvert le mercredi 10 septembre 2025, dans un cours d’eau à Agbédranfo, un village de l’arrondissement d’Ayomi, commune de Dogbo.
Découverte macabre à Dogbo, dans le département du Couffo. Le corps sans vie d’un homme, la quarantaine environ, a été retrouvé dans un ruisseau appelé ‘’Togba’’, mercredi 10 septembre dernier. Une découverte qui a suscité émoi et indignation dans la localité. La Police, alertée, s’est dépêchée sur les lieux pour les constats d’usage.
Le corps de l’homme dont l’identité reste à déterminer, est déposé à la morgue ‘’Le Testament’’. Une enquête aurait été ouverte pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de la mort de la victime.
