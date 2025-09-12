Un corps sans vie repêché dans un cours d’eau à Dogbo

Le corps sans vie d’un homme a été découvert le mercredi 10 septembre 2025, dans un cours d’eau à Agbédranfo, un village de l’arrondissement d’Ayomi, commune de Dogbo.

Découverte macabre à Dogbo, dans le département du Couffo. Le corps sans vie d’un homme, la quarantaine environ, a été retrouvé dans un ruisseau appelé ‘’Togba’’, mercredi 10 septembre dernier. Une découverte qui a suscité émoi et indignation dans la localité. La Police, alertée, s’est dépêchée sur les lieux pour les constats d’usage.

Le corps de l’homme dont l’identité reste à déterminer, est déposé à la morgue ‘’Le Testament’’. Une enquête aurait été ouverte pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de la mort de la victime.

F. A. A.

12 septembre 2025 par ,