Un corps en décomposition découvert dans un bas-fond

A Alaïtan, une localité de la commune de Grand-Popo, le corps sans vie d’un homme a été découvert dans un bas-fond en fin de semaine écoulée.

Les découvertes macabres de plus en plus récurrentes dans certaines localités du Bénin. Dimanche 1er octobre, le corps sans vie d’un homme a été découvert dans le fleuve Mono à Azahounto, une localité de l’arrondissement d’Adoukandji, commune de Lalo. Peu avant, vendredi 29 septembre, c’est une jeune dame que les populations de Sèkandji Gbovi à Agbalgandan, ont retrouvé non loin de sa maison. De nationalité nigériane, elle serait morte d’un arrêt cardiaque.

Ce même vendredi, le corps sans vie d’un homme a été repêché dans un bas-fond à Alaïtan dans la commune de Grand-Popo. Selon le chef du village dans un entretien à Bip radio, l’homme décédé ne serait pas de la localité. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour récupérer le corps.

Ces cas répétés de noyade amènent à s’interroger sur le respect des règles de sécurité éditées par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en cette période de montée des eaux.

3 octobre 2023