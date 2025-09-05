Un coordonnateur LD apporte son soutien à Wadagni

Le coordonnateur du parti Les Démocrates (LD), de Tori-Avamey exprime son soutien à la candidature du ministre d’Etat, Romuald Wadagni. C’est à travers une déclaration en date du 5 septembre 2025.

La désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle d’avril 2026 continue de susciter des soutiens à travers le pays. À travers une déclaration rendue publique, Bertin Koussi, coordonnateur du parti Les Démocrates (LD) de Tori-Avamey affirme que cette décision politique a été accueillie favorablement par les populations.

Une introspection, poursuit Bertin Koussi, a permis de réaliser que nos populations, pour 2026, attendent de ses acteurs politiques, de se réunir autour d’un candidat pouvant garantir I’unité et la préservation de nos acquis.

Il a exprimé à Romuald Wadagni son soutien à sa candidature. Bertin Koussi appelle aussi les militants de son parti ‘’Les Démocrates’’ ainsi que ses dirigeants, à s’inscrire dans la dynamique du peuple.

Cette déclaration pourrait ouvrir la voie à d’autres ralliements inattendus, dans un contexte où les lignes semblent bouger à l’approche de la présidentielle. Récemment, le député LD Léon Basile Ahossi a aussi exprimé son soutien à Romuald Wadagni.

