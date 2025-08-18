lundi, 18 août 2025 -

Département du Borgou

Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté




Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le trafic de produits illicites, une équipe du commissariat frontalier de Police de Tchikandou a intercepté un convoi de six (06) motocyclettes dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025. Ces motocyclettes transportaient « une quantité impressionnante » de marchandises illicites dont des faux médicaments.

Des trafiquants de produits illicites mis en déroute à Tchikandou, dans le département du Borgou. Un dispositif de sécurité du commissariat de Police de cette localité, a permis d’intercepter un convoi de 6 motocyclettes transportant de produits illicites dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025.

L’inventaire des produits saisis selon la Police, a révélé 176,5 Kg de produits vétérinaires non autorisés, 400,9 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 40 solutions injectables, des cartons de médicaments injectables tels que le Diclofenac et l’Analgin ainsi que des produits cosmétiques et d’autres issus de la pharmacopée.

Outre les produits pharmaceutiques, des vêtements et accessoires de mode, des équipements électroniques tels que des lampes torches, des lecteurs Bluetooth et des panneaux solaires, des fournitures scolaires et des articles de première nécessité ont été également retrouvés.

Conformément aux instructions de la hiérarchie policière, les produits saisis ainsi que les 06 motocyclettes incriminées ont été mis en consigne, et une enquête ouverte pour identifier les propriétaires des marchandises, aux fins de démanteler les réseaux de contrefaçon et de trafic.

F. A. A.

18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




