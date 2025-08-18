Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté

Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le trafic de produits illicites, une équipe du commissariat frontalier de Police de Tchikandou a intercepté un convoi de six (06) motocyclettes dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025. Ces motocyclettes transportaient « une quantité impressionnante » de marchandises illicites dont des faux médicaments.

L’inventaire des produits saisis selon la Police, a révélé 176,5 Kg de produits vétérinaires non autorisés, 400,9 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits, 40 solutions injectables, des cartons de médicaments injectables tels que le Diclofenac et l’Analgin ainsi que des produits cosmétiques et d’autres issus de la pharmacopée.

Outre les produits pharmaceutiques, des vêtements et accessoires de mode, des équipements électroniques tels que des lampes torches, des lecteurs Bluetooth et des panneaux solaires, des fournitures scolaires et des articles de première nécessité ont été également retrouvés.

Conformément aux instructions de la hiérarchie policière, les produits saisis ainsi que les 06 motocyclettes incriminées ont été mis en consigne, et une enquête ouverte pour identifier les propriétaires des marchandises, aux fins de démanteler les réseaux de contrefaçon et de trafic.

