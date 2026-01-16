Un contrôle douanier occasionne 1 mort et des blessés à Sèmè-Podji

876 visites en ce moment
Une opération de lutte contre la fraude a tourné au drame, jeudi 15 janvier 2026,à Sèmè-Podji, commune frontalière du Nigeria.
Un homme a perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées lors d’une intervention des services de la douane béninoise, jeudi 15 janvier 2026 dans la commune de Sèmè-Podji.
Selon des témoins, les agents de la douane tentaient d’intercepter un véhicule suspecté de transporter des marchandises de contrebande.
La situation a rapidement dégénéré. Des tirs ont été signalés durant l’altercation avec les riverains. Un civil a été touché. La victime a succombé à ses blessures sur place. Le nombre exact de blessés reste à confirmer.
L’incident a provoqué une vive colère parmi la population. Des manifestants ont brièvement bloqué la circulation. Les autorités douanières n’ont pas encore communiqué les détails officiels de l’intervention.
M. M.