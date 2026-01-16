vendredi, 16 janvier 2026 -

Drame

Un contrôle douanier occasionne 1 mort et des blessés à Sèmè-Podji




Une opération de lutte contre la fraude a tourné au drame, jeudi 15 janvier 2026,à Sèmè-Podji, commune frontalière du Nigeria.

Un homme a perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées lors d’une intervention des services de la douane béninoise, jeudi 15 janvier 2026 dans la commune de Sèmè-Podji.

Selon des témoins, les agents de la douane tentaient d’intercepter un véhicule suspecté de transporter des marchandises de contrebande.

La situation a rapidement dégénéré. Des tirs ont été signalés durant l’altercation avec les riverains. Un civil a été touché. La victime a succombé à ses blessures sur place. Le nombre exact de blessés reste à confirmer.

L’incident a provoqué une vive colère parmi la population. Des manifestants ont brièvement bloqué la circulation. Les autorités douanières n’ont pas encore communiqué les détails officiels de l’intervention.
M. M.

16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




