En marge de la China International Import Exposition de Shanghai, il a été signé un contrat d’exportation de l’ananas Pain du Sucre entre Les Fruits Tillou SARL et son partenaire chinois pour un montant global de 10millions de dollars US. La cérémonie a lieu en présence du ministre des Finances, de l’Ambassadeur du Bénin près la Chine et du directeur de l’Apiex

7 novembre 2023 par