Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool

Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un accident de la route à N’Dali.

Un homme originaire de Gogounou est mort dans un accident survenu, dimanche 7 septembre 2025, sur l’axe inter-États N’Dali–Malanville, peu après la sortie nord de N’Dali. La victime était propriétaire et conducteur du véhicule.

D’après plusieurs témoins, il avait pris la route en état d’ébriété après avoir quitté Nikki. Ses frères, qui l’accompagnaient, auraient tenté de l’empêcher de conduire. Face à son insistance, ils ont préféré descendre du véhicule à N’Dali.

Peu de temps après, non loin d’un hôtel, l’automobiliste a perdu le contrôle. Sa voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.

