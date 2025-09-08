lundi, 8 septembre 2025 -

Accident de circulation à N’dali

Un conducteur meurt sous l’effet de l’alcool




Un homme ivre a trouvé la mort, dimanche 7 septembre 2025, dans un accident de la route à N’Dali.

Un homme originaire de Gogounou est mort dans un accident survenu, dimanche 7 septembre 2025, sur l’axe inter-États N’Dali–Malanville, peu après la sortie nord de N’Dali. La victime était propriétaire et conducteur du véhicule.

D’après plusieurs témoins, il avait pris la route en état d’ébriété après avoir quitté Nikki. Ses frères, qui l’accompagnaient, auraient tenté de l’empêcher de conduire. Face à son insistance, ils ont préféré descendre du véhicule à N’Dali.

Peu de temps après, non loin d’un hôtel, l’automobiliste a perdu le contrôle. Sa voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser.
M. M.

8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




