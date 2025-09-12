vendredi, 12 septembre 2025 -

Tribunal de première instance de Cotonou

Un conducteur de tricycle condamné à 3 mois de prison pour outrage à la Police




Le Tribunal de première instance de Cotonou a condamné, ce vendredi 12 septembre 2025, un jeune conducteur de tricycle à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 100.000 FCFA. Il était poursuivi pour « outrage à agents dépositaires de la force publique ».

Sous mandat de dépôt au mois d’août 2025, un conducteur de tricycle a comparu devant le Tribunal de première instance de Cotonou ce vendredi 12 septembre 2025.

Le prévenu, âgé de 20 ans, circulait à bord de son tricycle lorsqu’il a reçu des directives des agents de police régulant la circulation. Le jeune homme a refusé d’obéir aux consignes des agents, allant jusqu’à les menacer de foncer sur eux avec son engin.

Il a été immédiatement arrêté et poursuivi pour « outrage à agents dépositaires de la force publique ».

À l’audience, le mis en cause a reconnu une partie des faits, mais a nié avoir voulu s’en prendre physiquement aux policiers.

Le Tribunal a condamné le prévenu à trois mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 100.000 FCFA.
M. M.

12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




