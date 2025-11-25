Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort

Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi a fait un mort.

Mort d’un conducteur de taxi-moto dans une agression à Hêvié. La victime essayait, selon Bip Radio, de maitriser un homme armé d’un couteau. Dans cette tentative, il a mortellement atteint le conducteur. Ce dernier n’a pas survécu à ses blessures. La même source précise que le suspect, présenté comme souffrant de troubles mentaux, errait dans le quartier en proférant des menaces contre les passants. La police républicaine est finalement intervenue. Les agents ont réussi à maîtriser et à interpeller l’auteur du drame.

