Tchaourou

Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à hauteur du village Gango, dans la commune de Tchaourou, un suspect a été arrêté, et deux autres (…)  
Transformation numérique

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No  
CRIET

Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), pour avoir tenté de corrompre un (…)  
Tribunal d’Abomey-Calavi

Un féticheur écope de 60 mois de prison pour escroquerie


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le mercredi 19 novembre 2025, le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son verdict dans une affaire d’escroquerie impliquant un féticheur. En quête de prospérité et de (…)  
Elections générales de 2026

Liste FCBE pour les élections législatives


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a soumis sa liste de candidature pour les élections législatives de janvier 2026 à la Commission électorale nationale (…)  
REpreneuriat Bénin

La plateforme nationale de cessions et transmissions d’entreprises lancée ‎


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en partenariat avec FundLab et Sud Capital, a lancé, jeudi 20 novembre 2025, REpreneuriat Bénin, une (…)  
Championnat d’Afrique de kick-boxing

Surclassée, la Béninoise Bouama Natchimdjabo triomphe chez les +70 kg


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La jeune Béninoise Bouama Collette Natchimdjabo est sacrée championne d’Afrique de kick-boxing dans la catégorie des plus de 70 kg (Low Kick). Elle a décroché ce titre (…)  
Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi bloqué à Dakar


21 novembre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi, engagé dans un défi pédestre (…)
Fabroni Yɔclounon, le jeune Béninois déterminé à intégrer le fɔngbè (…)


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de (…)
Un camion en surcharge renversé à Dantokpa


21 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
« Travel Smart with Lithium Batteries », la campagne mondiale de (…)


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Association du transport aérien international (IATA), a lancé le 20 (…)
Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET


20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi (…)
L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste (…)
Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel (…)
L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la (…)
En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont (…)
3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
Liste UP-R pour les élections législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), à l’instar de 5 autres (…)
Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Prétendu lancement du Pi Phone de Tesla, une rumeur sans fondement


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les rumeurs faisant état du lancement d’un téléphone mobile conçu par (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
03 ministres et un ministre-conseiller sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
Délivrance spéciale de passeports aux pèlerins dès le 1er décembre


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique annonce le (…)
Sodjinou et Nahum, ex députés LD sur la liste BR


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Michel Sodjinou et Constant Nahum, tous deux députés démissionnaires du (…)
Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Un vendeur d’essence de contrebande assassiné


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un jeune revendeur d’essence frelatée communément (…)
Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
06 partis en lice pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
