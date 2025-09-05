Un concours au profit des élèves et producteurs néo-alphabètes

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche organise un concours de production de posters à l’intention des élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des productrices et producteurs néo-alphabètes. C’est dans le cadre de la célébration de la 45ème Journée Mondiale de l’Alimentation et du lancement de la 29ème édition du TELEFOOD.

Les élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des productrices et producteurs néo-alphabètes sont invités à prendre part à un concours de production de posters. Ils vont réaliser un poster expressif en s’inspirant du thème de l’édition 2025 de la Journée Mondiale de l’Alimentation. Les demandes d’inscription doivent être déposées au plus tard le lundi 22 septembre 2025. Les compositions se dérouleront le mercredi 1er octobre 2025.

