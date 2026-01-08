jeudi, 8 janvier 2026 -

794 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Vodun Days 2026

Un concert géant à Ouidah avec des artistes béninois et internationaux




Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de Ouidah, réunissant des artistes béninois et internationaux de renom. C’est dans le cadre de l’édition 2026 des Vodun Days.

Une soirée exceptionnelle aux Vodun Days ce jeudi avec des artistes béninois et internationaux. C’est l’un des temps forts de cette édition des Vodun Days, événement majeur de célébration des cultures endogènes et de la spiritualité vodun, désormais inscrit à l’agenda culturel international du Bénin.

Sont attendus sur scène, les artistes X-Time & Ghix, Axel Merryl, Bobo Wê, Meiway, Vano Baby, Angélique Kidjo, Ciara et Davido. Au-delà de la musique, ce concert géant se veut un moment de communion culturelle, de partage des mémoires et de célébration des racines africaines.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le ministre d’Etat Wadagni aux Vodun Days


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni s’est rendu (…)
Lire la suite

En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Lire la suite

En images, la descente de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun (…)


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, (…)
Lire la suite

Le Tchad inaugure son ambassade à Cotonou


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Tchad a procédé à l’ouverture officielle de son ambassade à Cotonou, (…)
Lire la suite

Des troupes finlandaises au Bénin pour les Vodun Days


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les troupes Taivaannaula & Karhun Kansa, venues de la Finlande ont (…)
Lire la suite

Pas de Conseil des ministres ce mercredi


7 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres ne se tiendra pas ce mercredi 07 janvier 2026, (…)
Lire la suite

Sélection des bénéficiaires de 137 forages et abreuvoirs


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Un appel à candidatures est lancé pour la sélection de 137 éleveurs (…)
Lire la suite

Ouidah renforce son attractivité avec l’hôtel Dhawa


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le paysage hôtelier béninois s’enrichit d’un nouvel établissement de (…)
Lire la suite

Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier (…)
Lire la suite

L’ancien siège de la CENA rasé pour des projets d’aménagement


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la (…)
Lire la suite

Liste des pièces pour voter au Bénin


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a publié la liste des pièces permettant aux (…)
Lire la suite

Dieudonné D. Tévoèdjrè, l’Homme de l’année 2025


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’une des personnalités ayant marqué l’année 2025 au Bénin, est le (…)
Lire la suite

Des orateurs du BR et FCBE absents aux opérations d’enregistrement de (…)


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse en date de ce samedi 03 janvier 2026, (…)
Lire la suite

L’Ambassade du Bénin au Niger fermée dès le 5 janvier


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassade du Bénin au Niger cessera ses activités à compter du 05 (…)
Lire la suite

Davido à Ouidah pour Vodun Days 2026


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star nigériane Davido est attendue au concert du 8 janvier 2025, (…)
Lire la suite

Patrice Talon passe le réveillon aux côtés des citoyens


2 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République, Patrice Talon, a créé la surprise en se (…)
Lire la suite

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Lire la suite

L’usage des drones strictement réglementé


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des Vodun Days 2026, prévus à Ouidah, les autorités (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires