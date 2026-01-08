Un concert géant à Ouidah avec des artistes béninois et internationaux

Un concert géant se tiendra ce jeudi 08 janvier 2026 sur la plage de Ouidah, réunissant des artistes béninois et internationaux de renom. C’est dans le cadre de l’édition 2026 des Vodun Days.

Une soirée exceptionnelle aux Vodun Days ce jeudi avec des artistes béninois et internationaux. C’est l’un des temps forts de cette édition des Vodun Days, événement majeur de célébration des cultures endogènes et de la spiritualité vodun, désormais inscrit à l’agenda culturel international du Bénin.

Sont attendus sur scène, les artistes X-Time & Ghix, Axel Merryl, Bobo Wê, Meiway, Vano Baby, Angélique Kidjo, Ciara et Davido. Au-delà de la musique, ce concert géant se veut un moment de communion culturelle, de partage des mémoires et de célébration des racines africaines.

A.A.A

8 janvier 2026 par ,