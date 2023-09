Un compte spécial de solidarité ouvert pour les dons

Le Maroc vient de créer un fonds spécial de gestion des impacts du séisme d’Al Haouz. En application des Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de décret relatif au compte d’affectation spécial consacré à la gestion des impacts du séisme survenu vendredi 8 septembre.

Un communiqué du Cabinet Royal, publié à l’issue de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, samedi au Palais Royal de Rabat, et consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux, avait indiqué que le Souverain a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib (BAM), en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

Le compte numéro 126 relatif au fonds spécial de gestion des impacts du séisme sera alimenté par plusieurs sources.

Il s’agit du budget de l’Etat, des participations des collectivités territoriales, des entreprises publiques, des contributions du secteur privé, des organismes internationaux, des dons et autres ressources.

Le compte permettra de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics. Ces fonds serviront à prendre en charge les dépenses liées au programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, la prise en charge de personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables, les sans abri, notamment en termes d’hébergement, d’alimentation et tout autre besoin de base.

Il va couvrir aussi les dépenses liées à l’encouragement des opérateurs économiques en vue d’une reprise rapide des activités au niveau des zones concernées. Sans oublier celles liées à la constitution de réserves et stocks de première nécessité (médicaments, tentes, lits, aliments ...) au niveau de chaque région du Royaume pour parer à tout type de catastrophe.

Pour les contributions à partir du Maroc, BAM précise qu’elles peuvent être émises auprès de ses succursales et de ses agences, et auprès des agences de la Trésorerie générale du Royaume et des perceptions.

Les dons peuvent se faire également auprès des agences des banques commerciales, par virement bancaire ordinaire ou instantané, par versement en espèces, ou par chèque, pour le RIB : 001 810 00 780 002 011 062 03 18.

Les chèques bancaires devront être libellés au nom du "Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc".

Pour les virements à partir de l’étranger, ils seront émis à l’IBAN du bénéficiaire MA64 001 810 00 780 002 011 062 03 18, sous le code SWIFT BKAMMAMR, précise BAM.

Le Fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et dans le cadre de l’effort national pour la mise en place de mesures d’urgence pour palier l’impact du séisme ayant touché plusieurs régions du Royaume.

Depuis l’ouverture du compte de solidarité, des citoyens marocains aussi bien de l’intérieur du Royaume que de l’extérieur ne cesse de manifesté leur générosité à l’égard des sinistrés et des familles éplorées.

