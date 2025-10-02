Un commissariat de police inauguré à Bouca

Dans un contexte régional marqué par des menaces sécuritaires croissantes, la commune de Kalalé renforce sa couverture policière. Le lundi 29 septembre 2025, un nouveau commissariat a été officiellement ouvert à Bouca.

Un nouveau commissariat vient renforcer la sécurité à Bouca et Douncassa dans la commune de Kalalé, département du Borgou.

L’infrastructure a été inaugurée, lundi 29 septembre 2025, en présence du maire de Kalalé, des chefs des arrondissements de Bouca et Douncassa, des représentants de la communauté peulh, ainsi que la hiérarchie policière nationale et départementale. C’est à travers des bénédictions conduites par le Roi de Bouca et les responsables religieux.

Les discours officiels ont insisté sur l’importance d’une franche collaboration entre forces de l’ordre et citoyens.

Le Commandant Central des Unités Territoriales, Contrôleur général de Police Segbo Gaudens, a invité les agents à faire preuve de professionnalisme, de respect des valeurs républicaines et d’écoute.

Le tout nouveau commissaire de Bouca s’est dit prêt à relever le défi, avec l’engagement de son équipe.

La mise en place de ce commissariat constitue une avancée majeure en matière de sécurité, selon le maire de Kalalé. C’est dans cette perspective que Tidjani Boni a remercié le chef de l’État et le gouvernement pour leur réponse aux attentes des populations.

