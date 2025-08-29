Un commissariat de Police installé à Oké-Owo

Le village de Oké-Owo, situé dans la commune de Savè, département des Collines, dispose désormais d’un commissariat de Police. Le commissaire de Police affecté à l’unité s’est rendu sur les lieux ce mercredi 27 août 2025.

Grand soulagement pour les populations de Oké-Owo, souvent confrontées à des actes d’insécurité. L’implantation d’une unité de Police dans cette localité frontalière du Nigéria est imminente. Le commissaire en charge de ladite unité a fait une visite de site ce mercredi 27 août 2025.

A travers ce commissariat, le gouvernement réaffirme son engagement à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans les zones frontalières du pays. L’unité en cours d’installation relève également d’une réponse à une doléance longtemps formulée par l’Association Générale des Résidents et Ressortissants pour le Développement d’Oké-Owo (AGROD). Le capitaine Victorin AGOSSOU, ex commissaire du 4e arrondissement de Ouidah, aura la charge de l’unité. Il a rassuré au cours de sa visite ce mercredi, de sa détermination à servir et protéger les populations avec loyauté.

F. A. A.

