Un commissariat attaqué à l’aube à Kouandé

Un commissariat de la ville de Kouandé a été la cible d’une attaque armée aux premières heures de ce mardi 24 février 2026.

Entre 6h50 et 7h25 ce mardi 24 février 2026, des individus armés non identifiés ont ouvert le feu avant d’incendier un poste de police de la ville de Kouandé. « Nous avons été réveillés par des détonations. Ensuite, nous avons vu de la fumée s’élever du commissariat », a confié un riverain, à une radio locale.

Selon les mêmes sources, les assaillants seraient arrivés par l’axe de Guilmaro avant de se replier en direction de Sékogourou après leur opération.

Aucun bilan officiel n’a pour l’heure été communiqué par les autorités. D’importants dégâts matériels ont été enregistrés suite à l’incendie du bâtiment de la Police républicaine.

Dans la foulée, un dispositif de ratissage a été déployé par les forces de défense et de sécurité afin de sécuriser la zone et de retrouver les auteurs de l’attaque.

24 février 2026 par ,