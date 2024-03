Un commissaire de police écouté à la CRIET

Le commissaire central d’Abomey-Calavi a comparu, ce jeudi 28 mars 2024, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et Terrorisme (CRIET) dans l’affaire de 17 millions FCFA soutirés à un cybercriminel.

Nouvelle audience dans le dossier du cybercriminel arrêté et relâché après avoir versé 17 millions FCFA à des policiers. Trois agents de police en service au commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi sont poursuivis pour des faits d’ « abus de fonction et d’extorsion de fonds ».

Le commissaire du commissariat central d’Abomey-Calavi qui n’est pas poursuivi dans le dossier a été auditionné pour permettre au juge de comprendre comment les policiers de son unité ont conduit l’opération.

A la barre ce jeudi 28 mars 2024, le commissaire principal indique que son adjoint ne l’a pas informé avant de se rendre sur le terrain et ne lui a non plus rendu compte de l’opération. C’est seulement à l’occasion de leur convocation dans le bureau du procureur qu’il a vu des photos et des vidéos de l’opération conduite par son adjoint.

Le commissaire central indique qu’il a pris une note de service dès son entrée en fonction en janvier 2023 qui mentionne que toute opération ou libération d’un gardé-à-vue ne devrait être faite qu’avec son accord.

Le commissaire adjoint souligne un climat de travail tendu entre lui et son supérieur. Celui-ci conteste même m’existence de la note de service mentionnée pat le commissaire central.

Le dossier a été renvoyé au 11 avril 2024.

M. M.

29 mars 2024 par ,