Un commerce de psychotropes sous couvert de ‘’bar à café" démantelé

Un point de vente de produits psychotropes opérant sous couverture dans le quartier Arconville, à Abomey-Calavi, a été démantelé le mardi 24 février 2026. L’opération s’est soldée par l’interpellation de 5 individus, dont le gérant des lieux.

Le Tramadol et d’autres substances illicites étaient servis aux clients dissous directement dans des tasses de café ou dissimulés sous forme de poudre dans des boîtes de conserve vides dans un ‘’bar à café’’ opérant sous couverture au quartier Arconville dans la commune d’Abomey-Calavi.

Le pot-aux-roses a été découvert, mardi 24 février 2026, lors d’une descente des agents de police du commissariat de l’arrondissement central d’Abomey-Calavi.

12 comprimés de Tramadol dissimulés dans un paquet vide de cigarettes et dans le plafond de fortune du kiosque, ainsi que six boîtes contenant des substances en poudre et des feuilles séchées moulues ont été saisis lors de la perquisition.

5 personnes dont le gérant du ‘’bar café’’ ont été interpellées.

Les suspects et les produits saisis ont été conduits au commissariat pour les besoins de l’enquête.

La police appelle la population à la vigilance et encourage le signalement de tout comportement suspect afin de renforcer la lutte contre la circulation de substances illicites.

M. M.

25 février 2026 par