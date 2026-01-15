jeudi, 15 janvier 2026 -

632 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Marché Dantokpa

Un expatrié rattrapé par une reconnaissance de dette de plus de 3 millions FCFA




Un commerçant de nationalité indienne demande l’annulation d’une reconnaissance de dette de 3 107 300 FCFA signée « sous contrainte » dans les locaux du commissariat spécial du marché Dantokpa.

L.K. R., un commerçant indien exerçant au marché Dantopka a reçu des bassines en aluminium de la part d’un fournisseur de nationalité béninoise, avec l’engagement de payer après écoulement de la marchandise.

Mais une rumeur circule au marché, laissant entendre que l’expatrié s’apprêterait à quitter le Bénin pour l’Inde sans solder sa dette.

Craignant de perdre sa créance, dame C. A., le fournisseur, saisit le commissariat spécial de Dantokpa, qui convoque le commerçant. Le 28 octobre 2025, ce dernier est conduit dans les locaux de la police. Il y reconnaît une dette de 3 107 300 FCFA et signe une décharge valant reconnaissance de dette.

Le 03 novembre 2025, le commerçant saisit la justice pour obtenir l’annulation de la reconnaissance de dette et un délai de grâce d’un an. Devant le juge, il a soutenu que le consentement lui avait été « extorqué par violence » et que le défaut de paiement initial n’était dû qu’à une « mévente » persistante de sa marchandise. L’expatrié dit avoir signé la reconnaissance de dette pas peur d’être placé en garde à vue.

L’affaire est examinée le 24 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Cotonou. Ni la commerçante créancière, ni le commissaire spécial de Dantokpa ne comparaissent à cette audience.

Pour le Tribunal, dans un jugement rendu le 31 décembre 2025, « il incombe à chaque partie de prouver les faits allégués au soutien de sa prétention ». Il est apparu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attester « d’une quelconque violence qui aurait été exercée » sur le commerçant « dans les locaux du Commissariat » ou d’une fraude sur le contenu de la décharge.

Le juge a rejeté la demande de « délai de grâce » formulée par le commerçant pour étaler le remboursement. L’intéressé n’avait pas fourni de justificatifs permettant d’ « apprécier sa situation financière difficile ».

Le commerçant indien est condamné à supporter les frais de justice. Sa signature du 28 octobre 2025 faisant désormais foi devant la loi, celui-ci est tenu de payer la dette de trois millions cent-sept mille trois-cent (3 107 300) FCFA, selon le jugement N° 035/2025/CJ2/S3/TCC du 31 décembre 2025.
M.M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux (…)


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers (…)
Lire la suite

Baisse de pouvoir d’achat des populations, les évêques s’en préoccupent


9 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué final rendu public au terme des travaux de la (…)
Lire la suite

Un blessé grave dans un accident sur la Route des pêches


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un camion benne s’est renversé ce samedi 03 janvier 2026, sur la route (…)
Lire la suite

Un nouveau-né abandonné dans des toilettes publiques, la mère interpellée


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Maréborou, une localité de la commune de N’dali, dans le département (…)
Lire la suite

Un présumé recruteur de serveuses de bar arrêté pour escroquerie


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mardi 30 décembre 2025, les éléments du commissariat de Godomey, (…)
Lire la suite

Près de 4 milliards F de transferts effectués grâce au programme “GBESSOKÊ”


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une (…)
Lire la suite

Plus d’une tonne de pétards saisie en décembre 2025


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine est déterminée à lutter contre le bruit sous (…)
Lire la suite

Venu récupérer sa moto après un vol, un homme est arrêté


30 décembre 2025 par Marc Mensah
Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat (…)
Lire la suite

Pas de pétards en période de fêtes, la Police prévient


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’utilisation de pétards et autres artifices qui détonnent en période (…)
Lire la suite

La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Lire la suite

Le cinquantenaire de la retraite nationale de décembre célébré à Sékou


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La retraite nationale de décembre de l’Église Biblique de la Vie (…)
Lire la suite

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a (…)
Lire la suite

La police intercepte 19 voitures volées au Canada


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une opération de la Police Républicaine a permis de mener un contrôle (…)
Lire la suite

Un enseignant fait un malaise en plein cours et meurt


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’EPP de Somé, une localité de l’arrondissement de Kpakpamè, dans la (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour escroquerie


23 novembre 2025 par Marina Houénou
La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi jugé pour corruption de policier


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Un conducteur de taxi a été jugé ce jeudi 20 novembre 2025, à la Cour (…)
Lire la suite

Un camion en surcharge renversé à Dantokpa


21 novembre 2025 par Marina Houénou
Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires