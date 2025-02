Un comité d’évaluation des potentiels candidats de la mouvance en place

Le choix de l’unique candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026 sera connu sous peu.

Le chef de l’Etat vient de lancer le processus d’évaluation des potentiels candidats. De sources concordantes, on apprend que cette tâche est confiée à un comité pluridisciplinaire de cinq experts dont un statisticien de l’ex Insae, un diplomate à la retraite, un ancien cadre de Bretton Woods, un expert en ressources humaines et un sociologue.

Dans un cahier de charge bien défini, les experts auront à évaluer puis noter les potentiels candidats sur un échelle de 0 à 10. Le statisticien aura à faire un sondage d’opinion afin de recueillir l’avis des populations.

Le diplomate quant à lui a pour mission de noter les candidats sur la maîtrise des relations internationales et la géopolitique. En ce qui concerne l’économiste, il aura à évaluer la maîtrise des institutions financières internationales.

La même mission est conviée au sociologue et à l’expert en ressources humaines. Au terme de leur rapport sectoriel, une modélisation sera faite et le candidat que le chef de l’Etat aura à soumettre à l’approbation de la mouvance sera celui qui aurait recueilli plus de score que les autres.

