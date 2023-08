Un colonel arrêté avec un groupe de 55 cybercriminels

Les éléments du commissariat d’Allada ont interpellé dans la nuit du samedi 12 août 2023, un groupe de 55 cybercriminels, communément appelé "gaymans". Un colonel de l’armée à la retraite a été également arrêté lors de l’opération.

Grosse moisson pour la police républicaine samedi 12 août 2023. 55 présumés cybercriminels ont été arrêtés à Allada, dans le département de l’Atlantique. L’opération a été menée lors d’une manifestation non loin du complexe "Nourri saine" en face du sanctuaire marial.

05 véhicules de luxe, 50 téléphones portables dont 42 androïds, et 04 chichas ont été saisis.

Ces présumés cybercriminels ont été conduits au commissariat et seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le colonel arrêté lors de l’opération selon Le Potentiel, est relâché et placé sous convocation.

F. A. A.

