Un citoyen jugé pour avoir suscité la candidature d’un ministre

Un jeune acteur politique a comparu lundi 09 octobre 2023 devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il est accusé d’avoir suscité la candidature du ministre d’État en charge de l’économie et des finances à la présidentielle de 2026 au Bénin.

Il suscite la candidature du ministre d’État, et se retrouve devant la CRIET. Le mis en cause, un jeune acteur politique de Parakou a comparu ce lundi 09 octobre 2023 devant les juges de la juridiction spéciale. Il est poursuivi par le parquet spécial de la CRIET pour « harcèlement par le biais d’un système électronique ». Le jeune poursuivi sans mandat de dépôt aurait partagé dans un groupe WhatsApp, une affiche qui suscite la candidature du ministre d’État, Romuald Wadagni. Appelé à la barre, il informe ne pas être l’auteur de l’affiche qu’il a partagé.

Le juge après l’audience de ce lundi, a renvoyé le procès au 18 décembre 2023.

En réaction aux pages et groupes qui se créent depuis quelques mois pour susciter sa candidature à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin, le ministre d’État avait écrit sur sa page Facebook « [...] je suis entièrement et exclusivement dévoué à la mission que Son Excellence le président de la République, Patrice Talon m’a confiée. Il me semble indécent et prématuré de s’engager dans le débat sur les élections présidentielles de 2026 à ce jour ».

10 octobre 2023 par ,