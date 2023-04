Les choix opérés par le président de la République dans le cadre du réaménagement de son gouvernement le 17 avril dernier ont été expliqués ce mercredi 26 avril 2023 par le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji. C’est en marge du Conseil des ministres.

« Le président de la République n’a pas fait ses choix au hasard en cumulant le ministère de l’énergie ancien avec celui de l’eau et des mines et en faisant en sorte que le ministère des infrastructures et des transports soit couplé avec le cadre de vie, il a fait un choix de cohérence et de rationalité et vous observerez que précisément pour éviter le risque que vous soulevez, il a évité de faire appel à des personnalités nouvelles qui pourraient en intégrant le gouvernement prendre le temps de s’approprier les documents et de suivre le rythme auquel le gouvernement va déjà. C’est la raison pour laquelle le chef de l’Etat a confié à des ministres qui sont déjà en place et qui font le parcours avec lui depuis quelques années de s’occuper de ces secteurs et puis vous apprécierez par ailleurs que sur la durée, nous avons fait des réformes, des réglages qui permettent que certaines questions soient prise en compte de façon spécifique par des organismes ». C’est en ces termes que Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, a expliqué, mercredi 26 avril 2023, les choix opérés par le président de la République dans le cadre du réaménagement de son gouvernement le 17 avril dernier.

M. M.

27 avril 2023 par ,