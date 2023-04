Un chef d’escale, policier et autres déposés en prison

Le chef d’escale Turkish Airlines, un policier et plusieurs personnes ont été déposés en prison ce vendredi 07 avril 2023.

Détention provisoire pour une dizaine de personnes. Selon Bip Radio, parmi les personnes déposées en prison, il y a le Chef d’escale de Turkish Airlines, un policier et des intermédiaires. La même source informe qu’ils sont poursuivis pour corruption dans le secteur privé et fausse attestation. Une enquête de la BEF révèle qu’il s’agit de faux sur les visas et sur les franchises de bagages des passagers. L’audience est prévue pour le 18 avril 2023.

A.Ayosso

