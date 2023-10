Un chauffeur jugé pour vol de sucre

Un chauffeur, son apprenti et un commerçant ont comparu, mardi 24 octobre 2023 au Tribunal de première instance de Cotonou, pour vol de 127 sacs de sucre.

Un homme réclame à son chauffeur la somme de 3.463.500 FCFA représentant le prix de 111 sacs de sucre et les frais payés à la douane pour le retrait de 16 sacs retrouvés.

Au total, 127 sacs de sucre ont été volés lors d’un convoyage.

A la barre au Tribunal de première instance de Cotonou, mardi 24 octobre 2023, le chauffeur et son apprenti ont reconnu avoir volé 40 sacs.

L’apprenti ajoute que les sacs ont été pris dans le camion vers 3 heures du matin.

Les produits ont été revendus à un commerçant à raison de 26 000 FCFA par sac.

A la question du juge de savoir quel est le prix d’achat normal par sac, le commerçant répond : « 28.000 FCFA ». L’inculpé a précisé qu’il ignorait que les sacs avaient été volés.

Le chauffeur a, dans ses dépositions, demandé un délai d’une semaine pour constituer une somme de deux millions FCFA à payer à la victime.

Le président du tribunal a renvoyé le dossier au 21 novembre 2023 pour désintéressement total de la victime.

Sous mandat de dépôt, le chauffeur et son apprenti retournent en prison.

Le commerçant qui a acheté 40 des sacs volés a comparu sans mandat de dépôt.

