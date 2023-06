Un chantier-école inauguré à Abomey

Le chantier-école réalisé par le Centre de formation professionnelle d’Abomey (CFPA) et "Les Compagnons du Devoir et du Tour de France" a été inauguré, jeudi 25 mai 2023.

Inauguration d’un chantier-école à Abomey. C’est dans le cadre du projet de construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè (MuRAD) et de la valorisation du site palatial d’Abomey. Le projet MuRAD dans son volet "formation professionnelle" a permis à près de 111 apprenants du CFPA de bénéficier de formations théoriques et pratiques dans les métiers du bâtiment (maçonnerie, menuiserie, charpente, toiture-chaume, sculpture, etc). Ce, grâce au partenariat entre le CFPA et l’association ouvrière des Compagnons du Devoir, depuis janvier 2023.

Le projet MuRAD est financé par l’AFD à hauteur de 23 milliards de FCFA, et 7 milliards du budget national. Il a pour objectif principal de promouvoir un tourisme national et international autour de l’histoire des Amazones, des Rois d’Abomey et du royaume de Danxomè.

Akpédjé Ayosso

