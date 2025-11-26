mercredi, 26 novembre 2025 -

Infrastructure carcérale au Bénin

Un centre pénitentiaire moderne en construction à Ouèdo

La fin des travaux est prévue pour octobre 2026




Le Bénin avance dans sa réforme du système pénitentiaire. À Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi, un nouvel établissement carcéral est en construction.

Sur un site de 4,3 hectares à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi, un centre pénitentiaire est en construction. La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) est le maître d’ouvrage délégué du chantier.

Le futur complexe repense l’organisation carcérale. Il comprendra des unités d’hébergement modernes, une infirmerie équipée, des parloirs sécurisés et une cantine. Des espaces de promenade et des locaux administratifs complèteront l’ensemble.

Le projet met l’accent sur la dignité, la sécurité et l’accompagnement des personnes détenues. L’objectif est d’améliorer les conditions de détention et renforcer les dispositifs de réinsertion.

Selon le calendrier actuel, les travaux avancent comme prévu. La livraison est annoncée pour octobre 2026.
26 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




