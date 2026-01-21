Un centre de transfert de déchets à Akogbato

En Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026, le gouvernement béninois a annoncé la contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert de déchets dans la zone d’Akogbato.

La Zone d’Akogbato va accueillir un centre de transfert de déchets. Selon le Conseil des ministres la construction de ce centre apparaît comme une nécessité. L’objectif est de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d’urbanisation que connaissent les villes du Grand Nokoué. « Sa réalisation s’accommodera de la prise en charge de l’augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel », informe la même source.

La Construction de ce centre permettra de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. « A terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l’aire géographique concernée », ajoute le Conseil des ministres.

A.A.A

