Un candidat se désiste chez Les Démocrates

Le parti Les Démocrates (LD) vient d’enregistrer la défection d’un candidat sur les 35 candidatures enregistrées dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin. L’annonce a été faite par le Secrétaire national à la communication du parti, Guy Dossou Mitokpè.

Chez Les Démocrates, un candidat jette l’éponge et se retire de la course pour la Marina en 2026 au Bénin. Sur les 35 candidatures enregistrées dans le cadre de cette élection, le nombre de dossiers enregistrées au sein du parti radicalement opposée au régime du président Patrice Talon, est désormais de 34.

L’information a été rendue publique, ce lundi 06 octobre 2025, par Guy Dossou Mitokpè, Secrétaire national à la communication du parti à travers une publication sur sa page Facebook. Ce dernier n’a pas révélé l’identité et les raisons ayant motivé le retrait dudit candidat.

Dans le cadre de la présidentielle d’avril 2026, Les Démocrates avaient lancé un appel à candidatures, le 28 septembre 2025, pour les postes de Président et de Vice-président de la République. Les prétendants à ces deux postes devraient se conformer à 11 critères, et verser une caution de 25 millions de francs CFA.

F. A. A.

6 octobre 2025 par ,