Un camp de l’armée tombe aux mains des rebelles ( Mali )

Des unités de rebelles touaregs de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) ont pris le contrôle d’un camp de l’armée malienne dans l’est du Mali. Cette information a été rapportée par Reuters, citant le porte-parole de la CMA, Mohamed Elmaouloud Ramadan.

Le ministère malien de la Défense n’a pas encore publié d’informations à ce sujet.

En 2015, un accord a été signé à Alger après des négociations entre les rebelles et les autorités maliennes. Cet accord met fin aux hostilités dans le nord et l’est du pays, où vivent les Touaregs. L’accord prévoit une plus grande autonomie pour les régions du nord et de l’est, ainsi que l’intégration des rebelles dans les forces armées maliennes.

En décembre 2022, une partie des groupes touaregs armés, dont la CMA, ont annoncé la suspension de leur participation à l’accord d’Alger, accusant les autorités maliennes de ne pas avoir la volonté de l’appliquer.

