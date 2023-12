Un camion rempli de biscuits en feu à hauteur de Ajiro (Bassila)

Le trafic n’est plus possible sur la route Djougou Bohicon, à hauteur de Ajiro dans la commune de Bassila, ce 24 décembre 2023.

En effet, aux environs de 13heures, un gros porteur chargé de biscuits a pris feu au beau milieu de la route. Si les chauffeurs sont sortis indemnes, tout le camions et sont chargement sont partis en fumée.

Les sapeurs pompiers sur place sont restés impuissants devant les flammes n’ayant aucun moyens d’éteindre le feu.

On ne sait encore la cause de l’incendie pour l’heure.

