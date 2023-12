Un camion prend feu en pleine circulation

Un camion transportant deux conteneurs a pris feu cet après-midi, en pleine circulation un peu avant le carrefour du magasin ’’La Roche’’. Le camion est allé chargé les deux conteneurs au port de Cotonou et se dirigeait vers le magasin. Après avoir franchi le troisième pont de Cotonou, le camion se dirigeait vers le carrefour du magasin ’’La Roche’’ quand une fumée de plus en plus importante sortait du moteur. Alerté par les autres usagers de la route, le conducteur s’est arrêté en précipitation au beau millieu de le chaussée. Il est descendu pour ouvrir le capot. Il y a avait déjà du feu qui embrasait le moteur. « Il n’avait pas d’exctinteur a bord du camion le temps d’en trouver un auprès des usagers de la route, c’était trop tard le feu avait pris la cabine du conducteur », nous a confié un conducteur de taxi moto (Zémidjan) témoin de l’incendie. Le feu avait eu le temps d’embraser toute la cabine du conducteur avant que les sapeurs pompiers appelés au secours n’arrivent sur les lieux. Le feu a complètement consumé la cabine avant l’arrivée des secours. Le Chauffeur et sont apprenti sont sortis sain et sauf. La cabine est complètement brûlé mais les pompiers ont secouru les deux conteneurs qui sont restés intacts.

7 décembre 2023 par