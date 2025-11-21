vendredi, 21 novembre 2025 -

Sécurité routière

Un camion en surcharge renversé à Dantokpa




Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de Dantokpa dans la matinée ce jeudi 20 novembre 2025.

Plus de peur que de mal après l’accident d’un camion à Dantokpa au petit matin de ce jeudi 20 novembre 2025. Le véhicule selon nos sources, a échappé au contrôle du conducteur et s’est renversé au niveau du pont.
Pas de blessé ni de perte en vie humaine. Mais la circulation a été perturbée pendant plusieurs heures avant d’être rétablie par les forces de sécurité.

Marina HOUENOU (Stag)

