Un camion en surcharge renversé à Dantokpa

Le chauffeur d’un camion en surcharge a perdu le contrôle au marché de Dantokpa dans la matinée ce jeudi 20 novembre 2025.

Plus de peur que de mal après l’accident d’un camion à Dantokpa au petit matin de ce jeudi 20 novembre 2025. Le véhicule selon nos sources, a échappé au contrôle du conducteur et s’est renversé au niveau du pont.

Pas de blessé ni de perte en vie humaine. Mais la circulation a été perturbée pendant plusieurs heures avant d’être rétablie par les forces de sécurité.

Marina HOUENOU (Stag)

21 novembre 2025 par ,