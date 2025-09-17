Un camion de sable renversé dans un caniveau

Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la soirée de mercredi 17 septembre 2025, à Lissezoun Dakpa, dans la commune de Bohicon,

Plus de peur que de mal après l’accident d’un camion chargé de sable à Bohicon ce mercredi 17 septembre 2025. Le véhicule en provenance de Djidja s’est renversé dans un caniveau à Lissezoun Dakpa. Le chauffeur selon les témoins, tentait de négocier un virage quand l’un des pneus avant s’est éclaté. Il perd alors le contrôle et percute une balise qui le fait basculer dans le caniveau. Outre les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine ni de blessé n’ont été enregistrés.

F. A. A.

