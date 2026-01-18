Un camion de coton renversé sur l’axe Kalalé-Nikki

756 visites en ce moment
Un camion transportant plusieurs tonnes de coton s’est renversé, vendredi 16 janvier 2026, sur l’axe Kalalé-Nikki, dans le nord du Bénin.
Un camion six roues chargé de coton a basculé sur le côté, déversant l’intégralité de sa cargaison d’« or blanc » sur la chaussée.
L’accident est survenu le vendredi 16 janvier 2026 sur la route Kalalé-Nikki. « Aucune perte en vie humaine ni blessé grave n’a été signalé », selon Gbassi FM.
La circulation a toutefois été momentanément perturbée, le temps de dégager la voie encombrée par les ballots de fibre.
Selon des témoins, le conducteur aurait perdu le contrôle du camion.
M. M.