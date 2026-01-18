Un camion de coton renversé sur l’axe Kalalé-Nikki

Un camion transportant plusieurs tonnes de coton s’est renversé, vendredi 16 janvier 2026, sur l’axe Kalalé-Nikki, dans le nord du Bénin.

Un camion six roues chargé de coton a basculé sur le côté, déversant l’intégralité de sa cargaison d’« or blanc » sur la chaussée.

L’accident est survenu le vendredi 16 janvier 2026 sur la route Kalalé-Nikki. « Aucune perte en vie humaine ni blessé grave n’a été signalé », selon Gbassi FM.

La circulation a toutefois été momentanément perturbée, le temps de dégager la voie encombrée par les ballots de fibre.

Selon des témoins, le conducteur aurait perdu le contrôle du camion.

M. M.

18 janvier 2026 par ,