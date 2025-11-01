Un camion d’essence provoque un incendie à Porto-Novo

Un camion-citerne transportant de l’essence s’est renversé, ce samedi 1er novembre 2025, sur le tronçon reliant le carrefour Voie 40 au Centre Songhaï, déclenchant un incendie.

Incendie à Porto-Novo ce samedi aux environs de 5 heures. Selon Frissons Radio, un camion-citerne transportant de l’essence s’est renversé sur le tronçon reliant le carrefour Voie 40 au Centre Songhaï. La fuite massive de carburant a entraîné un incendie.

D’importants dégâts matériels sont signalés. Le bilan humain n’est pas encore connu.

