Accident sur l’axe Kandi-Banikoara

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont




Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion chargé de ciment a chuté sous le pont de Wena, sur l’axe Kandi-Banikoara.

Grave accident de circulation sur l’axe Kandi-Banikoara. Un camion chargé de 30 tonnes de ciment a fini sa course sous le pont de Wena dans la nuit du mercredi 17 septembre aux environs de 23 heures. Un dysfonctionnement du système d’électricité serait la cause du drame selon le chauffeur qui s’en est sorti indemne. « L’électricité du camion s’est coupée, les phares se sont éteints. Je ne voyais plus rien. J’ai voulu serrer sur le côté, mais malheureusement, je suis tombé du pont », rapporte Le Matinal.
Outre les dégâts matériels, aucun blessé ni perte en vie humaine n’est à déplorer.

F. A. A.

