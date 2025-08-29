Un camion chargé de charbon renversé sur la route

Ce vendredi 29 août 2025 aux environs de 8h, un camion chargé de sacs de charbon a déversé son contenu sur la route à hauteur de la dépression de Wai à Sakété, dans le département du Plateau.

Accident de la circulation à Sakété ce vendredi 29 août 2025. Un camion chargé de sacs de charbon s’est renversé à hauteur de la dépression de Wei. Le drame fait suite au détachement de deux pneus arrière du véhicule. Le poids lourd en provenance de Kétou pour Cotonou, a alors basculé sur le côté bloquant la chaussée. La police aussitôt alerté, s’est dépêchée sur les lieux. Un couloir de circulation provisoire a été mis en place, et une grue sollicitée pour évacuer le véhicule accidenté.

F. A. A.

