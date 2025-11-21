Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison

Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son verdict dans une affaire de tentative de cambriolage, survenue dans la commune de Zè, dans le département de l’Atlantique.

Après le cambriolage du domicile d’un jeune homme à Zè, les malfrats ont emporté une somme d’un million de francs CFA, abandonnant sur place un couteau, un téléphone portable, des scies et un arrache-clous. L’enquête ouverte par le commissariat a permis d’identifier et d’interpeller le propriétaire du téléphone retrouvé sur les lieux.

Dix (10) jours après cette arrestation, quatre autres membres du groupe sont revenus au domicile de la victime pour l’agresser, ainsi que son épouse, son enfant et un proche. La victime au cours du procès ce mercredi, affirme avoir échappé de justesse à ses agresseurs avant de quitter le pays pour la France, craignant pour sa sécurité.

A la barre, l’accusé a nié toute implication dans le cambriolage incriminé. Le téléphone saisi d’après lui, avait été perdu trois mois avant les faits. Une version rejetée par le tribunal qui a établi que l’appareil avait été utilisé jusqu’à la veille du cambriolage, et que les contacts récents correspondaient aux proches de l’accusé.

Le juge délibérant condamne l’accusé à 60 mois d’emprisonnement ferme, une amende de 100 000 francs CFA et au versement de 3,2 millions de francs CFA de dommages et intérêts.

