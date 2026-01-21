Un cambrioleur arrêté après une transaction MoMo

A Lokossa dans le département du Mono, la Police républicaine a interpellé un présumé cambrioleur dans la soirée du mardi 20 janvier 2026. Le mis en cause aurait effectué une transaction Mobile Money (MoMo), via un téléphone volé lors d’un cambriolage orchestré le 17 janvier dernier.

« Plusieurs objets, dont une tablette et deux téléphones portables dérobés », c’est le point présenté par la Police après le cambriolage d’un atelier à Lokossa le 17 janvier 2026. L’enquête ouverte a permis d’identifier deux présumés auteurs suite à une transaction MoMo. Le solde du compte Mobile Money lié à l’un des téléphones volés renseigne la Police, a été intégralement retiré via un numéro marchand identifié. Poursuivant ses investigations, la Police a pu interpeller le cerveau de l’opération dans la soirée du mardi 20 janvier 2026. La perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver plusieurs objets suspects dont notamment, 07 cartes SIM, stockées dans un sac, ainsi qu’un marteau arrache-clous et une tenaille.

L’un des deux suspects, très connu des services de police, est suspecté d’avoir participé à plusieurs braquages dans la région. Les investigations se poursuivent à l’effet d’identifier et de localiser les complices, actuellement en fuite.

F. A. A.

21 janvier 2026 par ,