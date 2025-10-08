Un cadre moderne prévu aux artisans à l’embarcadère d’Abomey-Calavi

Le projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi prend un tournant important. Le Conseil des ministres a décidé, le 8 octobre 2025, que les structures dédiées au gestionnaire du site et aux artisans seront entièrement reconstruites.

Le gouvernement a annoncé la construction d’une infrastructure réservée aux artisans et au gestionnaire du site de l’embarcadère d’Abomey-Calavi.

Selon le Conseil des ministres du mercredi 8 octobre 2025, « l’état d’avancement des travaux du projet de rénovation de l’embarcadère d’Abomey-Calavi exige que le bureau du gestionnaire et l’espace destiné aux artisans, au lieu d’être réfectionnés, soient entièrement reconstruits, en conformité avec le concept architectural des autres ouvrages projetés ».

Cette décision a été prise après plusieurs consultations, prenant en compte l’état actuel des bâtiments et l’ambition d’offrir un cadre plus adapté et fonctionnel.

M. M.

8 octobre 2025 par ,