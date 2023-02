Un bus des étudiants de l’UAC prend feu en circulation

Panique dans le rang des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) dans la matinée de ce jeudi 09 février 2023. L’un de leur bus de transport a pris feu en pleine circulation non loin de la station Lègba au marché Dantokpa (Cotonou).

Alors qu’il transportait des étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) de Dantokpa pour le campus universitaire, un bus du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) a pris feu à la hauteur de la station Lègba à Cotonou.

Le feu s’est déclenché de l’avant du véhicule.

Pris de peur, les étudiants sont tous descendus du bus et ont rejoint un autre arrêt pour attendre l’arrivée d’un bus.

Le feu a été éteint grâce à l’intervention des riverains et des policiers en poste dans le marché Dantokpa.

Il n’y a donc pas eu de perte en vies humaines. Mais le bus a été immobilisé.

M. M.

