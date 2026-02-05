jeudi, 5 février 2026 -

Accident à Malanville

1 bus de Baobab Express brûlé, 1 mort et des blessés




Un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express a été entièrement détruit par un incendie ce jeudi 05 février 2026 à l’entrée de la ville de Malanville. Bilan provisoire : Un mort et quelques blessés.

Un bus de la compagnie Baobab Express qui a quitté Malanville vers 6h30 en direction de Parakou ce jeudi 05 février 2026, a pris feu à proximité du poste de douane, non loin de l’usine de riz, dans une zone où plusieurs véhicules étaient stationnés.

Selon les premières informations relayées par Sota Fm, l’incendie serait lié à un camion immobilisé par les services douaniers et chargé de nombreux bidons d’essence de contrebande.

Le feu se serait déclaré au niveau de ce véhicule avant de se propager rapidement au bus. Malgré l’intervention des sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux, les flammes n’ont pu être maîtrisées à temps pour éviter la destruction totale du car.

Le bilan provisoire fait état d’au moins un mort et deux blessés graves.

Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Les passagers grièvement blessés ont été évacués vers l’hôpital de zone de Malanville.

Ce nouvel accident survient à quelques jours de la commémoration du troisième anniversaire de la tragédie de Dassa. Un drame routier impliquant un bus de Baobab Express et qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines.
M. M.

5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




