Chambre de commerce et d’industrie du Bénin

Un budget de 6 milliards FCFA pour la CCI Bénin




La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a tenu, ce vendredi 19 septembre 2025, sa 2ème session ordinaire de l’Assemblée Consulaire, consacrée à l’examen et à l’adoption du budget 2026 de l’institution.

Les élus consulaires ont examiné et adopté le projet de budget de la CCI Bénin pour l’exercice 2026, premier budget de la mandature 2025-2030. « Plus qu’un exercice financier », cette session marque, selon le président Arnauld Akakpo, la mise en œuvre de la « vision stratégique » de la CCI Bénin et l’« acte fondateur de nouvelles dynamiques » pour l’institution consulaire.

Le président de la CCI Bénin s’est réjoui de la présence du représentant de la ministre de l’industrie et du commerce au lancement des travaux. C’est la preuve que le gouvernement est à l’écoute du secteur privé, a-t-il indiqué.

Le projet de budget 2026 s’articule autour de cinq programmes majeurs, couvrant à la fois l’investissement et le fonctionnement institutionnel. Il vise à repositionner la CCI Bénin « comme une institution moderne et efficace ». « Les défis sont nombreux : compétitivité, financement, transformation industrielle, intégration régionale et continentale. Nous devons être audacieux et proposer des solutions concrètes pour nos entreprises », a exhorté Arnauld Akakpo.

Au nom de la ministre Shadiya Alimatou Assouman, son représentant, Is Deen Bouraïma, a insisté sur l’importance du vote. « Cette session n’est pas une simple formalité. Elle constitue un acte fort de gouvernance consulaire qui engage la trajectoire de votre mandature », a-t-il déclaré.

Le représentant du gouvernement a salué « la cohérence entre le budget 2026 et le plan stratégique 2025-2030 », soulignant qu’il s’inscrit dans les priorités nationales de transformation structurelle, de promotion de l’investissement privé et de développement industriel. Il a invité les élus consulaires à « aborder le budget avec lucidité, rigueur et ambition ».

Les travaux de la 2ème session ordinaire de l’Assemblée Consulaire se sont déroulés avec la participation de la ministre de l’industrie et du commerce. Shadiya Alimatou Assouman a fait des amendements au cours de la session. Le projet de budget 2026 a été voté avec l’intégration de ces amendements par 63 élus présents sur 69.

Ce budget s’inscrit dans la poursuite de l’optimisation des recettes et du renforcement opérationnel des missions de la CCI Bénin. Il est équilibré en emplois et ressources, avec un montant d’un peu plus de 6 milliards de FCFA.
