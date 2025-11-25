Un budget de 210 milliards FCFA pour l’enseignement primaire

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a présenté, lundi 24 novembre 2025, à la commission budgétaire un projet de budget de 210,07 milliards F CFA pour 2026. Ce montant est en baisse de 2,83 % par rapport à 2025.

Le budget 2026 du Ministère des enseignements maternel et primaire s’élève à 210,07 milliards F CFA. En 2025, il atteignait 216,19 milliards F CFA. La réduction prévue est de 6,12 milliards, essentiellement portée par le recul des dépenses ordinaires. Celles-ci s’élèvent à 202,59 milliards F CFA, soit une baisse de 3,16 %. Elles couvrent les dépenses de personnel, les biens et services et les transferts, respectivement fixés à 139,84 milliards, 22,65 milliards et 40,10 milliards F CFA.

Les dépenses en capital constituent l’un des rares postes en progression. Elles atteignent 7,47 milliards F CFA, contre 6,97 milliards en 2025, soit une hausse de 7,17 %. Cette enveloppe finance les investissements du ministère dans le cadre du Programme d’investissements publics (PIP).

Le ministre a détaillé les principaux projets prévus pour 2026. Parmi eux figurent le Fadec investissement, le Projet de renforcement de la qualité des enseignements primaires (Preqep) et le Pces-Emp dédié à la construction, la réhabilitation et l’équipement des salles de classe. Des travaux de clôture des écoles situées en bordure de voie et diverses opérations d’entretien d’infrastructures sont également programmés.

Conformément au Cadre de dépenses à moyen terme 2026-2028, la dotation du PIP progresse de 500 millions F CFA pour atteindre 7,47 milliards, financés uniquement par des ressources intérieures. Une part de 3,97 milliards F CFA sera transférée aux communes pour les constructions et réfections d’infrastructures scolaires.

Salimane Karimou a assuré que l’adoption du budget permettra d’engager les actions prévues dès janvier 2026 et donnera au ministère les moyens nécessaires pour mener sa politique éducative.

