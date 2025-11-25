mardi, 25 novembre 2025 -

882 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Projet de Loi des finances, gestion 2026

Un budget de 210 milliards FCFA pour l’enseignement primaire




Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a présenté, lundi 24 novembre 2025, à la commission budgétaire un projet de budget de 210,07 milliards F CFA pour 2026. Ce montant est en baisse de 2,83 % par rapport à 2025.

Le budget 2026 du Ministère des enseignements maternel et primaire s’élève à 210,07 milliards F CFA. En 2025, il atteignait 216,19 milliards F CFA. La réduction prévue est de 6,12 milliards, essentiellement portée par le recul des dépenses ordinaires. Celles-ci s’élèvent à 202,59 milliards F CFA, soit une baisse de 3,16 %. Elles couvrent les dépenses de personnel, les biens et services et les transferts, respectivement fixés à 139,84 milliards, 22,65 milliards et 40,10 milliards F CFA.

Les dépenses en capital constituent l’un des rares postes en progression. Elles atteignent 7,47 milliards F CFA, contre 6,97 milliards en 2025, soit une hausse de 7,17 %. Cette enveloppe finance les investissements du ministère dans le cadre du Programme d’investissements publics (PIP).

Le ministre a détaillé les principaux projets prévus pour 2026. Parmi eux figurent le Fadec investissement, le Projet de renforcement de la qualité des enseignements primaires (Preqep) et le Pces-Emp dédié à la construction, la réhabilitation et l’équipement des salles de classe. Des travaux de clôture des écoles situées en bordure de voie et diverses opérations d’entretien d’infrastructures sont également programmés.

Conformément au Cadre de dépenses à moyen terme 2026-2028, la dotation du PIP progresse de 500 millions F CFA pour atteindre 7,47 milliards, financés uniquement par des ressources intérieures. Une part de 3,97 milliards F CFA sera transférée aux communes pour les constructions et réfections d’infrastructures scolaires.

Salimane Karimou a assuré que l’adoption du budget permettra d’engager les actions prévues dès janvier 2026 et donnera au ministère les moyens nécessaires pour mener sa politique éducative.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




5 pièges à éviter dans l’utilisation de l’IA


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus utilisée par les (…)
Lire la suite

Le ministère recrute SGM, DBAU, DCUS ET DEC


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux Plans d’action de réinstallation mis en œuvre


29 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la construction des lycées techniques agricoles, des (…)
Lire la suite

Inscription à titre payant ouverte aux bacheliers dans les EPES


21 octobre 2025 par Marc Mensah
À partir de ce mercredi 22 octobre, les nouveaux bacheliers souhaitant (…)
Lire la suite

9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent (…)
Lire la suite

Un recrutement pour 300 élèves conseillers pédagogiques et 50 élèves (…)


15 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a autorisé, ce mercredi 15 octobre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Les dates de dépôt des dossiers et demandes d’attestations et diplômes (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
La Direction des examens et concours du ministère de l’enseignement (…)
Lire la suite

Lionel Zinsou, président de la Fondation Sèmè City


1er octobre 2025 par Marc Mensah
L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou a été nommé, mercredi (…)
Lire la suite

Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Accord de partenariat avec le Brésil, la France et le PAM


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire a été (…)
Lire la suite

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires